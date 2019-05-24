“القصبي” يفند ما تم تداوله حول اقتباس قصة “العاصوف” من رواية “بيوت من تراب”.. ويوضح حقيقة الأمر

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فند الفنان ناصر القصبي ما يتم تداوله حول مسلسل “العاصوف”، وأن قصته مقتبسة من رواية تحمل عنوان “بيوت من تراب”.
ونفى القصبى في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” وجود رواية بالأصل بعنوان “بيوت من تراب”، مبيناً أن المسلسل نفسه كان باسم “بيوت من تراب” وتغير اسمه إلى “العاصوف”.
وقال في تغريدته: “أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة (مغلوطة) تُتَداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي وهي أن العاصوف مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي، والصحيح لا يوجد رواية أصلاً وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسة الذي كان اسمه بيوت من تراب وغيرناه إلى العاصوف”.
يذكر أن مسلسل “العاصوف” كتب السيناريو الخاص به الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوابلي، وهو دراما اجتماعية إنسانية تعرض حالياً على قناة (MBC)، وتسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترات سابقة، ومن أبرز ما تناوله المسلسل في هذا الجزء حادِثة اقتحام جهيمان وجماعته الحرم المكي في الأول من محرم عام 1400هـ الموافق نوفمبر 1979.