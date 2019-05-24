Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
الرئيسية أنحاء الوطن “الكهرباء” تقدم 5 نصائح لتشغيل أمثل للتكييف وخفض استهلاك الكهرباء في الصيف
قدمت الشركة السعودية للكهرباء 5 نصائح للمشتركين لضمان التشغيل الأمثل لأجهزة التكييف، وخفض استهلاك الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف.
وأوصت “الكهرباء” بتنظيف مرشحات “فلاتر” الهواء بشكل دوري، وضبط منظم الحرارة على درجة معتدلة، واقترحت أن تكون في مستوى 24 درجة مئوية.
وأكدت ضرورة إغلاق الأبواب والنوافذ في حال تشغيل التكييف، وإبعاد الأثاث عن فتحات التهوية الموجودة في أجهزة التكييف، مشيرة إلى أهمية التأكد من إيقاف التكييف عند الخروج من المبنى.