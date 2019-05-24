رسائل من إمارة مكة للمواطنين والمقيمين بشأن القمم الـ3 التي تعقد بعد أسبوع

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أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة رسائل نصية لتوعية المواطنين والمقيمين باختيار الأوقات المناسبة وتجنب الزحام؛ للمساهمة في إنجاح القمم (الخليجية، والعربية والإسلامية) التي ستعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان الجاري.
وجاء في رسائل إمارة مكة: “أخي المواطن .. أخي المقيم، نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام”.