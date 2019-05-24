طلاب وطالبات من جامعة الفيصل يستعدون للمشاركة في مسابقتين عالميتين.. بسيارتين كهربائية وموفرة للوقود | فيديو وصور

نجح طلاب وطالبات من قسم الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة الفيصل، في تشغيل أول سيارة كهربائية من صنعهم، بهدف المشاركة بها في السباق العالمي لتحدي الطاقة الشمسية في أستراليا.
وقالت إحدى عضوات الفريق الطالبة أمجاد العمري إنه بعد عمل شاق ومتواصل لمدة 7 أشهر، تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة المهمة من مراحل المشروع، مبينةً أنهم قاموا بتصميم وتصنيع أغلب القطع الموجودة في السيارة بأنفسهم.
https://twitter.com/theGlory_A/status/1131734624663683074
وأوضحت أنهم اتبعوا في تصميم السيارة القوانين المحددة للسيارات المشاركة والتي يجب أن تتسم بالخفة، لافتة إلى أن فكرة السباق تقوم على قطع أكبر مسافة ممكنة من خلال الطاقة الشمسية.
وأظهر مقطع فيديو إحدى الطالبات المشاركات في الفريق وهي تشغل السيارة للمرة الأولى وتقودها لمسافة قصيرة داخل ورشة التصنيع بالجامعة.
من جهة أخرى، نجح فريق مكون من 9 طالبات من الجامعة في تطوير سيارة صنعت بالكامل في المملكة تستطيع السير لأطول مسافة ممكنة باستهلاك أقل كمية من الوقود، ويستعدِدْن للمشاركة في في ماراثون “شل ايكو-آسيا لكفاءة الطاقة” المزمع في ماليزيا.
نسعد لرؤية فريق من الطالبات السعوديات من جامعة الفيصل يشارك لأول مرة فى مسابقة شل ايكو ماراثون – آسيا لكفاءة الطاقة. وقد نجح الفريق المكون من تسع طالبات فى تطوير سيارة "صنعت بالكامل فى السعودية" والتى يمكنها السير أكثر مسافة ممكنة مستهلكة أقل كمية من الوقود. pic.twitter.com/ZK2CxPdzHc
— Shell KSA (@Shell_KSA) May 22, 2019