طلاب وطالبات من جامعة الفيصل يستعدون للمشاركة في مسابقتين عالميتين.. بسيارتين كهربائية وموفرة للوقود | فيديو وصور

https://twitter.com/theGlory_A/status/1131734624663683074

نسعد لرؤية فريق من الطالبات السعوديات من جامعة الفيصل يشارك لأول مرة فى مسابقة شل ايكو ماراثون – آسيا لكفاءة الطاقة. وقد نجح الفريق المكون من تسع طالبات فى تطوير سيارة "صنعت بالكامل فى السعودية" والتى يمكنها السير أكثر مسافة ممكنة مستهلكة أقل كمية من الوقود. pic.twitter.com/ZK2CxPdzHc

— Shell KSA (@Shell_KSA) May 22, 2019