عامل المعرفة يشارك الأيتام فطورهم.. وفعالية رياضية ترفيهية بحضور إعلامي لافت

جدة – المها الشهري :
تبنت شركة جاهز للتوصيل مبادرة لتقديم فطور للأيتام وفعالية رياضية في دار الشربتلي للأيتام بجدة، بحضور عدد من الإعلامين والكتاب.
واستقبل الأستاذ عبدالرحمن ضيف الله الزهراني، المشرف العام على الدور الإيوائية ومدير دار السيد عبدالله عباس شربتلي لرعاية الأيتام، الإعلاميين والحضور، وعلى رأسهم المحلل الرياضي محمد البكيري والأستاذ طراد الأسمري والكاتب ماجد الأحمري والصحفي هادي الفقيه والإعلامي عثمان الشيخي والمصور عامر هلابي، وبعض مشاهير “سناب شات”، يتقدمهم فواز الخضيري “سناب جدة”، ومن مشاهير السوشيال ميديا سلطان أبوالغيث المعروف بـ “أبوالسلاطين”.
وشارك أيضًا مجموعة صناع السعادة بقيادة الأستاذة أسماء الغابري، والأخصائية الاجتماعية مها الشهري، وعضو جمعية البر الأستاذ محمد أبو ملحة، ومجموعة من محبي الدار من سيدات وسادة.
ومثل صحيفة “أنحاء” الراعي الإعلامي للمبادرة بالحضور رئيس التحرير الأستاذ فهد المشهوري.
وأقيمت مباراة بين فريق العرفج وفريق الدار انتهت بفوز فريق العرفج بنتيجة 7 أهداف مقابل هدفين، وفي نهاية الحفل سلم كل من الأستاذ محمد البكيري وفهد المشهوري وأسماء الغابري الكأس والميداليات للمشاركين.