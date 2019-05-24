عناية واهتمام لذوي القدرات الخاصة تحاكي قدسية المكان وشرف الخدمة

مكة المكرمة – عبدالجليل نورالأمين :
أحد الفئات الغالية على قلوبنا ذوي القدرات الخاصة التي تتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتقديم الخدمات لهم بإنشاء وحدة خاصة تهتم بشؤونهم يعمل عليها موظفين تم تدريبهم على التعامل مع هذه الفئة الغالية, وتخصيص ممرات ومشايات خاصة ومواقف للسيارات في مبنى الرئاسة العامة بالإضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة وسماعات لضعاف السمع وخرائط بلغة برايل وغيرها, تشمل هذه الخدمات كبار السن, وذوي الإعاقة الحركية, وذوي الإعاقة السمعية, وكفيفي البصر.
ترجمة .. وسماعة
جهزت الرئاسة العامة مصلى خاصاً بفئة الصم والبكم به العديد من مترجمي لغة الإشارة لترجمة خطب الجمعة والعيد وترجمة الدروس والمواعظ المقامة في أروقة المسجد الحرام, بالإضافة لتأهيل عدد من معلمي حلقات تعليم القرآن الكريم بالمسجد الحرام وتدريبهم على مهارات لغة الإشارة وذلك لسهولة التعامل مع مستخدميها وذلك لإيصال رسالة الحرمين الشريفين في تعليم كتاب الله لرواده بمختلف شرائحهم, كما قامت بإصدار الرموز الإرشادية داخل المسجد الحرام للكبار والصغار والتي توضح أماكن ومرافق الحرم برموز مرسومة ومختصرة بجميع اللغات لذوي الإعاقة السمعية كما وفرت سماعات لضعاف السمع لاستخدامها أوقات الصلاة والخطب والدروس.
خريطة وعصا
وتوفر إدارة الخدمات الاجتماعية بالرئاسة خرائط للمسجد الحرام والمناطق المجاورة له بلغة برايل, بالإضافة للعصا البيضاء للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية وذلك لإرشادهم إلى مصلياتهم الخاصة كما وفرت حقيبةً خاصة بهذه الفئة تحتوي على مصحف وكتب وخرائط للحرم المكي والمشاعر المقدسة بلغة برايل بالإضافة لحامل المصاحف المرن حيث يقوم بتسهيل قراءة القرآن الكريم بمختلف وضعيات الجسد سواء كان (واقفاً أم جالساً) بالإضافة إلى المصحف القارئ بالقلم وساعةٌ ناطقة تُشعر المكفوفين بدخول أوقات الصلوات, وتنبيه قبل أذان الفجر وأذان المغرب.
تيمم ومشاية
وحرصاً من الرئاسة بتوفير أعلى سبل الراحة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا قامت بتخصيص أبواب ومشايات ومسارات خاصة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم وتجهيز مصليات مجهزة بجميع احتياجاتهم, ولأن الإسلام دين السماحة والتيسير والتخفيف فقد راعى المرضى والضعفاء وكبار السن ومن عجز عن الوضوء واستخدام الماء فأباح لهم التيمم بالتراب, ومن هذا المنطلق يوجد في كل مصلى صناديق خاصة بالتيمم تغنيهم عن الخروج من أماكنهم إلا عند الحاجة.
حامل مياه
بادرت إدارة سقيا زمزم بتوفير عربات مخصصة لحمل حاويات زمزم وتأمين كراسي خاصة لحافظات ماء زمزم تخدم ذوي الإعاقة الحركية ليتمكن من خلالها ذوو القدرات الخاصة من الشرب دون الحاجة لمساعدة أحد, وتوفير حقائب ماء زمزم المحمول في أسطوانات مخصصة من قبل صلاة المغرب وحتى أذان الفجر لكي يتسنى لهم أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
وعظ وتوعية
وتقوم الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بإقامة دروس وحلقات علم وحلقات لتحفيظ القرآن, بالإضافة إلى التعريف بحقوق ذوي الهمم العالية وإعطائهم حقوقهم وتزويدهم بمعلومات عن الخدمات التي توفرها لهم الرئاسة في الحرمين الشريفين, وتوزيع مطويات إرشادية لكيفية التعامل مع الحالات النفسية وغيرها.
رأي المستفيدين
وعن الخدمات المقدمة استطلعت إدارة الإعلام والاتصال رأي المستفيدين من ذوي القدرات الخاصة والتقت هشام أبو شهاب من مصر وتحدث عن الخدمة قائلاً: جئت إلى هنا أكثر من مرة وفي كل مرة أرى تطوراً ملحوظاً في الخدمات خصوصاً فيما يقدم لهم داخل المصليات مع تخصيص أماكن لعرباتهم بإمكانهم المكوث فيها على مدار الساعة ووجود الموظفين لخدمتهم والإجابة عن استفساراتهم في الأوقات كافة.
ويتحدث جمال الدين حسين من مصر قائلاً: قدمت إلى العمرة منذ ما يقارب من شهر وبعد أن قدمت إلى الحرم المكي الشريف وشاهدت ما يقدم لنا من خدمة قررت المجيئ إلى هنا يومياً, فلم يعد هناك عائق لبقائي في الحرم فالأماكن المخصصة موجودة وكل ما أنا بحاجة إليه متوفر ولله الحمد.
اهتمام لا يوصف
ويقول محمد بلحاج محمد من الجزائر: لم أكن أتوقع أن تكون الخدمات هنا بهذا الشكل فالعناية هنا رائعة والاهتمام لا أستطيع أن أصفه بالكلمات فهنا يتم تفطيرنا وتقديم كل ما نحتاجه ونحن في نعمة عظيمة ولا أملك إلا الدعاء لهم بأن يتقبل الله من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- وأن يمده بالصحة والعافية وأن يجزيه خير الجزاء على ما تقدمه حكومة المملكة لضيوف بيت الله الحرام وخدمتهم والعناية بهم.