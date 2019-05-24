فيديو | تأثر وبكاء رئيسة وزراء بريطانيا “تيريزا ماي” أثناء إعلان استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستستقيل من منصبها بحلول السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في التوصل لاتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وظهر على ماي التأثر وأجهشت بالبكاء أثناء إعلانها الاستقالة في كلمة ألقتها أمام مقر الحكومة في “داونينغ ستريت”، حيث أوضحت أنها حاولت تنفيذ نتيجة استفتاء 2016 والتوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن محاولاتها باءت بالفشل.
وأكدت ماي التي شغلت منصبها في يوليو 2016، أن خَلَفَها عليه أن يقدم تنازلات ويبحث عن توافق في البرلمان بشأن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتعرضت رئيسة الوزراء المستقيلة لضغوط كبيرة دفعتها للاستقالة، فقد رفض مجلس العموم بما فيه نواب حزبها (المحافظون) الخطة التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد.