فيديو | تعطل السلالم الكهربائية لنفق بالمنطقة المركزية في الحرم النبوي.. و”أمانة المدينة”: خارج اختصاصنا

أظهرت مقاطع متداولة تعطل السلالم الكهربائية في نفق العوالي بالمنطقة المركزية للحرم النبوي الشريف، قبل أن يعود للعمل، فيما أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها لم تنفذ الموقع وأن صيانته خارج اختصاصها.
وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات تظهر تعطل السلالم بشكل متكرر، مطالبين الأمانة والجهات المعنية بالتدخل للتغلب على المشكلة، قبل أن يتداولوا مقاطع أخرى تبين عودة السلالم للعمل بشكل جزئي.
من جانبها، أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الموقع لم ينفذ من قِبلها، وصيانته خارج اختصاصها، داعيةً إلى تحري الدقة والمصداقية.