٢٢٦٣٣ حالة طارئة استقبلتها مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من رمضان

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جدة – عبدالرحمن المحمادي :
استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان ( ٢٢٦٣٣ ) حالة طارئة من المواطنين والمقيمين ، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية لهم.
وكشفت الصحة في جدة أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغت ( ٢٤٦٠ ) عملية ، في حين بلغت عدد العمليات الصغرى ( ٦١٦ ) عملية من خلال ( ٤٨ ) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة و المعدات المتطورة و ذات التقنية العالية ، كما أستقبلت مستشفيات المحافظة ( ٣٨٨ ) حالة ولادة.
وبينت الصحة في جدة أن هناك ( ١٨٧٤ ) طبيب و طبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية و العلاجية للمستفيدين من المراجعين و الزوار ، و يدعمهم في ذلك ( ٥٥٧٩ ) من الطواقم التمريضية .