٥٢٠ سيدة وفتاة يحتفلن بأمسية “هلالُ أطلٌ” بنادي الحي بالجبيل

نظّم نادي الحي، وبالتعاون مع فريق “وطن متحد”، ليلة “هلال أطلّ” الرمضانية، لموسمها الثالث على التوالي، والتي أقيمت بالمتوسطة الثامنة للبنات بالجبيل الصناعية.
وبدأت فقرات البرنامج بالسلام الوطني للمملكة، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، وتوالت الفقرات المتنوعة من مسابقات وعروض استعراضية وأناشيد، تخللها محاضرة صحية عن الغذاء الصحي والرياضة في شهر رمضان قدمتها الكابتن قمرة العتيبي كما تخللها مشاركة سيدات الصحة قدمتها الأستاذة عبير الدايل حيث عرفت بالمبادرة واهدافها
كما شملت الأمسية اركان متنوعة كرن الفن التشكيلي شاركت فيه عدد من فنانات الجبيل التشكيليات وركن الأسر المنتجة الذي حظى بإقبال كبير من الحضور والركن الشعبي ونقش الحناء وركن التصوير ايضا كل هذا في جو اجتماعي مليء بالألفة.
ومن جهتها، عبّرت مديرة نادي الحي ورئيسة فريق “وطن متحد” فوزية الطوالة، عن شكرها للحضور والمشاركات في الأمسية وشكرت عضوات النادي ومشرفاته وفريق “وطن متحد”، لما يقدمون من مجهودات لإنجاح برامج النادي
وثمّنت الطوالة، دور شركة تطوير التعليمية في الاندية وكذلك إدارة تعليم المنطقة الشرقية متمثلة في الدكتور ناصر الشلعان وممثلة الاندية ومديرة إدارة نشاط الطالبات بالمنطقة الشرقية على التشجيع والمتابعة لهذه الأندية كما شكرت شركاء النجاح وهم الهيئة الملكية ومبادراتهم وحس المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال تسهيل الخدمات للنادي ، مشيدة بدور الإعلامين والمجتمع وثقتهم فيما نقدم وفي نهاية الأمسية قامت بتكريم الصحفيات الاعلاميات الحاضرات كما كرمت المشاركت وفنانات الجبيل التشكيليات
وبلغ عدد الحاضرات أكثر من ٥٢٠ من الأمهات والفتيات وأعضاء الأسر المنتجة وإعلاميات الجبيل، وكان للبرامج والمبادرات والهدايا أثر إيجابي على الجميع.