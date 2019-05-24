68 باباً في الحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج

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ذكرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هناك 68 بابا بالحرم المكي لا تفتح إلا في رمضان وموسم والحج، تتوزع في مختلف اتجاهات الحرم، وذلك لمقابلة الزحام الذي يشهده الحرم في موسمي العمرة والحج
وأضافت، أن هناك أبوابا تشهد ازدحاماً أكثر من غيرها، وهي: باب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وجسر أجياد، وسلم أجياد، والأبواب 94،91،92،84،82، وباب الملك فهد 79، وباب 74، وسلم الشبيكة 66، وباب العمرة، وباب الملك عبدالله 123،114،112،165، 174، وسلم المروة وسلم الأرقم وجسر المروة وجسر الراقوبة.
وأوضحت رئاسة الحرمين الشريفين، أن الأبواب التي تفتح في رمضان وموسم الحج تشمل: 14 بابا في توسعة الملك عبدالله، و10 أبواب بتوسعة الملك فهد، و5 أبواب بتوسعة الملك عبدالعزيز، و39 بابا و4 مصاعد بمنطقة المسعى، بالإضافة إلى وجود 16 لوحة إرشادية لتحديد الكثافة البشرية داخل الحرم.