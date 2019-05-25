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الرئيسية الرأي الاتحاد العالمي بالخمسّات والستّات… والبقية إشاعات…!
اصوات تتعالى هنا وهناك… هاشتاقات تويتريه في جميع النواحي… إعلاميين مشاركين من جميع الاندية… وكل ذلك من اجل أمرّان إما إثبات حق مثبّت ومكتسب من أرض الملعب بالارقام و التواريخ و بعرّق الرجال ومقاتلة اللاعبين… واما لتزوير الحقائق و سلّب الألقاب التاريخية وتجييرّها لنادي آخر…!
وهنا لابد للمنطق والإثباتات والحقائق ان تنتصر… والشمس لا تُحجّب بغرّبال ( الزّن )…
نعم قالوا القدماء سابقاً مثل ( كثّر الزّن يفّك اللحام ) لكن هذا إن كان صاحب اللحام رخو و عمله هشّ..
لكننا هنا امام لحّام بارع ووثق عمله بالارقام والوثائق الورقية و الفيديويه و التتويجية الموثقة من من الاتحاد الدولي لكرة القدمFIFA …
العالمي الحقيقي صال وجال في قارة آسيا بأكملها و اكتسح فرقها في مبارياته النهائية بدوري ابطال آسيا بنفس النتائج الكبيرة التي كان يذيقها حينها لمن ينافسه الآن بعض إعلامييه لسلّب اللقب منه بالخمسّات و الستّات..
العالمي لديه ١٨ مشاركة قارية و حقق خلالها ثلاث بطولات آسيوية كأس الكؤوس الآسيوية ودوريان ابطال آسيا للمحترفين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ … تأهل عقبها في ٢٠٠٤ لبطولة كأس العالم للاندية ولم تُقام البطولة فعّاد وحققها ٢٠٠٥ وشارك ببطولة كأس العالم للأندية وحقق المركز الرابع ( عالمياً )…
بينما الفريق الاخر الذي يحاول بعض إعلامييه سلّب اللقب المستحق من العالمي الحقيقي … لديه فقط ٨ مشاركات قارية حقق من خلالها بطولتان فقط عيا كأس الكؤس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي وبعد ذلك تم ترشيح هذا الفريق لتمثيل الوطن ببطولة كأس العالم للأندية لكنه للأسف لم يستطيع حينها تحقيق اي مركز متقدم…!
هنا انا اتحدث بأرقام وتواريخ و حقائق مثبته و موثقه وليس بهرطقات تويترية او خرافات سنابيه … ومن يملّك اي اثباتات او براهين تدّل على غير ماجاء سابقاً فليتقدم بها… لنرى ماهم فاعلون..
قفله :- هنالك مثل قديم كانوا القدماء كثيراً ما يرددونه يقول هذا المثل ( دبور و زنّ على خراب عشّه )…