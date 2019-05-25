لحظات فقر ويأس كادت تدفع المصرفي “السبيعي” لقرار سيئ.. فكيف تجاوزه؟

"وصل والدي لمرحلة اليأس.. من الفقر، لكن ثقته بالله كانت أزكى أمل، وتوكله عليه أوفى عمل"#محمد_السبيعي

*شاهد ملخص الحلقات يوميًا قبل بثها:https://t.co/fsodcSYpYV@mofeed_n #اللقاء_من_الصفر pic.twitter.com/IOVDlEI0up

— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) May 24, 2019