منح المواطنة الفخرية لولاية تكساس إلى السفير سلطان العنقري

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زار القنصل العام للمملكة في ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية السفير سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري حاكم ولاية تكساس جريجوري ابوت؛ وذلك لتوديعه قبل مغادرة السفير العنقري للولايات المتحدة بعد إنتهاء فترة عمله كقنصل عام في هيوستن.
حضر الاجتماع وزير خارجية ولاية تكساس ديفيد وايتلي وكبار مسؤولي مكتب حاكم الولاية.
وقدم حاكم الولاية جريجوري أبوت للسفير العنقري شهادة مواطنة فخرية لولاية تكساس، كما أشاد بالعلاقات المميزة بين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وبالأخص ولاية تكساس مع المملكة العربية السعودية.
وفي ختام الزيارة وجه السفير العنقري شكره الجزيل لحاكم الولاية على الدعم الذي تلقته القنصلية العامة في هيوستن من الجهات الرسمية في الولاية.