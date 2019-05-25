نظام الحمدين يصر على تسييس العمرة

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المملكة العربية السعودية طوال تاريخها لم يثبت انها منعت مواطني اي دولة في العالم من اداء مناسك العمرة او الحج حتى لو كان هناك اختلاف سياسي مع نظامها رغم المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها المملكة اذا سمحت بدخول مواطنين من دولة تدعم الارهاب او تسعى لزعزعة امن واستقرار المملكة لكن السعودية اخذت على عاتقها طوال تاريخها خدمة المعتمرين والحجاج وملك السعودية لقبه خادم الحرمين الشريفين.
نظام الحمدين يصر للاسف على تسيس الامور الدينية ويستخدم وسائل اعلامه في تخويف القطريين لعدم اداء مناسك العمرة وهذا اسلوب يتبعه نظام الحمدين منذ مقاطعة الرباعي العربي له بعد افتضاح امره بدعم الارهاب واتباعه اسلوب المؤمرات والدسائس لزعزعة امن واستقرار دول المنطقة ولا يكتفي بذلك بل يستخدم مفتي الارهاب القرضاوي في اجازة عدم اداء مناسك العمرة او الحج لان السعودية دولة معادية من وحي خياله المريض.
السعودية وضعت رابطا للتسجيل الالكتروني للعمرة لكن نظام الحمدين قام بحجب الرابط الالكتروني حتى لايتمكن القطريين من اداء مناسك العمرة في شهر رمضان لكن المملكة العربية السعودية اعلنت ترحيبها بالمعتمرين القطريين دون التسجيل في الرابط الالكتروني الذي قامت حكومة نظام الحمدين بحجبه وبعد وصول اول دفعة من المعتمرين القطريين الى مطار الملك عبدالعزيز بجدة جن جنون النظام القطري وأخذ يخيف المعتمرين القطريين ويتوعدهم بالعقاب ويلمح ان السعودية فعلت ذلك للقبض على اي مواطن قطري يزور السعودية لاداء مناسك العمرة ونسى نظام الحمدين ان الشعب السعودي والقطري نسيج واحد وهناك علاقات نسب وصهر بين الشعبين.
محاولات نظام الحمدين لمنع المعتمرين باءت بالفشل لان السعودية دائما تكشف حقيقة نظام الحمدين الذي يريد ان يتبع منهج الملالي في تحريم العمرة والحج في بلاد الحرمين لكن لن يستطيع مهما فعل ومهما حاول تسيس الامور الدينية سوف تظل السعودية بلاد الحرمين يلجأ اليها كل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي الشريف رغم حقد الحاقدين من نظام الحمدين والملالي ومن على شاكلتهم.