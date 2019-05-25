هل تعيش قطر مع دول الخليج في سلام؟

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رغم عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي الا ان نظام الحمدين اخذ قطر بعيدا عن محيطها الخليجي وارتمى في احضان ايران وتركيا واضر بمصالح دول الخليج وساهم في تنفيذ اجندات ايرانية وتركيه خبيثة تهدف الى زعزعة واستقرار الامن في دول الخليج.
نظام الحمدين دعم الارهاب والجماعات الارهابية ودفع الاموال للخونة والمتأمرين على اوطانهم من اجل مصالحه ومصالح ايران وتركيا وطعن اشقاءه في دول الخليج من الخلف ورغم اعلان مساندة قطر لقوات درع الجزيرة التي قامت بحماية البحرين من مرتزقة ايران الا ان قطر كانت لها علاقة بهؤلاء المرتزقة اتباع ايران بل وظهروا على شاشة الجزيرة لمهاجمة النظام في البحرين وهذا ما حدث ايضا في اليمن عندما كانت قطر عضوا في قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لكنها كانت تتجسس على قوات التحالف وتنقل اخبارهم الى عبدالملك الحوثي واتباعه ثم اتضح بعد خروج قطر من التحالف العربي علاقة قطر بالحوثي مرتزقة ايران وكما فعلت مع مرتزقة ايران في البحرين فعلت مع الحوثيين وقامت بدعمهم ماديا وسياسيا ووفرت لهم التغطية الاعلامية وظهروا على الجزيرة لمهاجمة قوات التحالف العربي و المملكة العربية السعودية.
عادل الجبير وزير الدول للشؤون الخارجية قال ان قطر اساءت لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام ١٩٩٥ م وتريد من قطر ان تعيش معنا في سلام لكن من وجهة نظري قطر اختارت مصيرها بالارتماء في احضان ايران وتركيا لكنها اذا ارادت العودة مرة اخرى الى حضن اشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لن تجد افضل من هذه اللحظة لتؤكد انها تساند دول الخليج وان الهدف واحد والمصير مشترك وانها سوف تصلح علاقتها بدول الخليج بحضور قمم مكة التي دعا اليها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود لكنها اذا ارادت فتح صفحة جديدة عليها ان تنفذ كل الشروط التي طلبتها دول المقاطعه منها وهي شروط ضمانة لامن قطر ودول الخليج وسوف تؤدي الى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وتعيش قطر مع اشقائها في الخليج في سلام.