أين مملكة الجبل الأصفر؟

صالح القباص – جدة
تداول ناشطون معلومات مؤكدة تشير عن إنشاء دولة جديدة في الشرق الأوسط تقع في شمال شرق أفريقيا.. وتبلغ مساحتها ما يقارب 3000 كم² تقريبا وتسمى مملكة الجبل الأصفر.
وبحسب وكالات فأن هذه الدولة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق سياسية تنظيميه مرتبه، إضافةً إلى سعي هذه الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.
وأكد المستشار/ عبدالإله اليحياء وهو المستشار في الشؤون الجيوسياسية في تصريحات لها عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة مدروسة تمتد على فترة ما بين عام ٢٠٢٠-٢٠٤٠.
وأضاف “اليحياء” وفقاً لـوكالات أن أعضاء الحكومة في هذه الدولة هم من مختلف الدول العربية والإسلامية ويمتلكون مؤهلات علمية وخبرات كبيرة تضمن نجاح هذا المشروع العالمي – بإذن اللّٰه تعالى – .. مؤكداً على أن تشكيل الحكومة بكامل هيئاتها قد إكتمل .. متوقعاً إطلاق هذه الدولة رسمياً خلال شهر يوليو المقبل – بإذن اللّٰه تعالى – .
وأضاف: بأن أي دعم دولي وعربي وآسيوي قدم أو سيقدم – بإذن اللّٰه تعالى – لإنشاء لهذه الدولة بني أهدافها على أن تكون لمصلحة الإنسانية قبل أن تكون لمصلحة السياسة.
واختتم “اليحياء” تصريحاته حول هذه الدولة بالتوضيح عن سبب تسميتها.. حيث قال: أن سبب التسمية يرجع لوجود معلم كبير وهو أكبر وأعلى جبل في المنطقة يكتسي باللون الذهبي الأصفر.