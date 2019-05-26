الرياض.. القبض على شخصين دخلا إحدى محميات حوطة بني تميم وبحوزتهما سـلاح ومناظير

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الرئيسية أنحاء الوطن الرياض.. القبض على شخصين دخلا إحدى محميات حوطة بني تميم وبحوزتهما سـلاح...
ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، القبض على شخصين داخل إحدى المحميات بحوطة بني تميم، وبحوزتهما سـلاح ناري ومناظير وكاميرا تصوير.
وتشير التفاصيل، وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أفراد الحماية بمحمية الوعول لاحظوا وجود أثر لسيارة بالمكان، قبل أن يتمكنوا بمساعدة الجهات الأمنية من القبض على شخصين.
وجرى التحفظ على الشخصين من قبل الجهات الأمنية وتحريز المضبوطات؛ تمهيداً لاستكمال التحقيقات بشأنهما.