رئيس جمعية الثقافة والفنون الأستاذ عبدالعزيز السماعيل يزور الفنان العالمي ضياء عزيز ضياء

في بادرة جميله سعادة رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل يزور أحد رواد ورموز الحركة التشكيلية السعودية الفنان العالمي ضياء عزيز ضياء في منزله ويتجول في مرسمه الذي احتوى على العديد من الأعمال الفنية القيمة واستمع إلى شرح من الفنان ضياء عزيز عن مجسم بوابة مكة وعن بعض الأعمال الفنية والمجسمات التي نفذها داخل وخارج المملكة وتوقف عند لوحة بورتريه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأشاد الأستاذ عبدالعزيز بما شاهده من أعمال رفيعة المستوى وبتنوع مواهب الفنان ضياء عزيز ومهارة عزفه على آلة الكمان وقال الفنان ضياء عزيز عالم ورمز نفخر به.
وقد صحب رئيس مجلس الإدارة في زيارته مدير فرع جدة الأستاذ محمد آل صبيح ومدير عام الشؤون المالية والإدارية الأستاذ معيض البحيري والأستاذ عبدالله التعزي مدير فرع جده سابقا.
من جانبه أعرب الفنان ضياء عزيز عن بالغ شكره وتقديره للأستاذ عبدالعزيز السماعيل على زيارته وثمن مواقف جمعية الثقافة والفنون بجدة تجاه الفن التشكيلي ودعمها ورعايتها للفنانين.
واوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح ان بادرة زيارة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز السماعيل للفنان ضياء عزيز تؤكد حرصه ودعمه للمثقفين والفنانين وقال أن وقته الضيق وارتباطه برحلة سفر حالت دون اكمال زيارات أخرى لعدد من رواد ورموز المشهد الثقافي والفني بجدة وإن شاء الله تتحقق في زيارته القادمة للفرع.