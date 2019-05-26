شاهد.. لافتات ترحيبية وأعلام الدول المشاركة في القمم الثلاث تزين شوارع مكة

قامت أمانة منطقة مكة المكرمة بتزيين شوارع العاصمة المقدسة بأعلام الدول المشاركة في القمم “الخليجية العربية الإسلامية”، وتركيب لافتات ترحيبية بقادة الدول.
وتولت إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة تركيب اللوحات الترحيبية بمسافة 5 كيلومترات و200 متر، فيما تولت إدارة الإنارة مهمة تركيب أعلام الدول المشاركة ووحدات إضاءة تجميلية.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا للقمم الثلاث التي ستعقد في مكة المكرمة أيام 25 و26 و27 من شهر رمضان؛ لمناقشة استهداف ميليشيـات الحـوثي للأماكن المقدسة بصـواريخهم.