مصرع وإصابة 11 شخصاً إثر زلزال في شمال البيرو

ضرب زلزال بلغت قوته ما بين 5.7 و 8 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة غابات أمازونية في شمال البلاد، ما أدى الى قتيل و11 جريحًا اضافة الى أضرار مادية.
وقال منسق شؤون الدفاع المدني ريكاردو سيخاس في تصريح اذاعي “لقد أبلغنا بمقتل شخص نتيجة سقوط صخرة على منزله في اقليم هوارانغو في منطقة كاجاماركا”.
ووفقاً للمسؤول في الدفاع المدني نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية فان 11 شخصًا أصيبوا بجروح أيضًا، في حين تهدمت منازل 51 عائلة.
ووقع الزلزال الساعة 2،41 بالتوقيت المحلي (7،41 ت غ) على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب شرق بلدة لاغوناس التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف شخص، ويقع مركز الزلزال على عمق 141 كيلومترا.