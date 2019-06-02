“محمد السهلاوي” يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة

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أعلن مهاجم فريق النصر محمد السهلاوي رحيله عن النادي، موجهاً عدة رسائل مؤثرة إلى جماهير النادي والإدارة وزملائه بالفريق.
وقال السهلاوي في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “ما أقسى الفراق وما أصعب كلمات الوداع، شكراً جماهير النصر الغالية شكراً لدعمكم لوقفاتكم للحب الذي وجدته منكم كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً، لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي”.
وجه السهلاوي الشكر للإدارة وزملائه بالفريق قائلاً: “شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى، شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي، شكراً للشامخ سعود آل سويلم، شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف”.