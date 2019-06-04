الإطاحة بـ 53 متهماً في قضايا تمس أمن الدولة خلال رمضان وإيداعهم سجون المباحث

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أطاحت الأجهزة الأمنية بالمباحث العامة بـ53 متهماً في قضايا تمس أمن الدولة، وأودعتهم سجون المباحث، وذلك خلال شهر رمضان المنقضي.

وتوزعت جنسيات الموقوفين على النحو التالي: 34 سعودياً، وأردني مقيم في السعودية، و10 يمنيين، و3 باكستانيين، إضافةً إلى فلبيني وهندي واثنين من سريلانكا.

وبلغ إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث 5201 موقوف، بينهم 4192 سعودياً، و347 يمنياً، و253 سورياً، و73 باكستانياً، و73 مصرياً، فيما يتوزع الباقون على جنسيات أخرى.

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