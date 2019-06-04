شاهد.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يؤديان صلاة العيد بالمسجد الحرام

أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير.

أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك.

— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 4, 2019