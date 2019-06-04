فيديو | أمير الباحة يهدي ساعته لطفل ألقى قصيدة أمامه.. خلال استقباله المهنئين بالعيد

أهدى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، اليوم (الثلاثاء)، ساعته لأحد الأطفال بعد أن ألقى قصيدة شعرية أمامه امتدح فيها القيادة خلال استقباله للمهنئين بالعيد.
وقال الطفل في قصيدته: يا مرحباً ترحيبة شانها شان.. يا أميرنا اللي دوم للعز قايم، العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع البنايد، والله يحفظ الدين والكنق سلمان.. ومحمد اللي مرتقي للشدائد، قلته وأنا مندوب غامد وزهران.. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.
https://twitter.com/BahaPrincedom/status/1135799039709106176
يذكر أن الأمير حسام بن سعود قد استقبل اليوم المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من مشايخ القبائل والمسؤولين والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.