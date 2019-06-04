فيديو | مؤذن يكمل الصلاة بعد إصابة الإمام بـ “حشرجة” مفاجئة أثناء الصلاة

فيديو | هذا ما حدث في جامع الراجحي .. عجز الإمام عن إتمام الصلاة فانسحب وحل محله المؤذن.#سعودي pic.twitter.com/LkyRD7OPEb

— Saudi سعودي 🇸🇦 (@Saudi) June 4, 2019