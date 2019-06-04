في إطار المسؤولية الاجتماعية.. “المياه الوطنية” تشارك أبناء دار شربتلي لرعاية الأيتام بجدة الفطور | فيديو وصور

شاركت شركة المياه الوطنية مأدبة الإفطار مع أبناء دار السيد عبدالله عباس شربتلي لرعاية الأيتام بجدة، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية.
حضر الحفل الرئيس التنفيذي للشركة م. محمد الموكلي، وكان في استقباله مدير الدار الأستاذ عبدالرحمن الزهراني الذي قدم نبذة تعريفية عن الدار والخدمات التي تقدمها، ومن ثم القيام بجولة في أرجاء ومرافق الدار.
قام بالتنسيق لهذا الحفل عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، وقد حضر الحفل العديد من كبار الكتاب والإعلاميين مثل الأستاذ القدير عبده خال والكاتب خالد الزهراني والأستاذ مصلح الشمراني والأستاذ ناصر عسيري وصاحب السناب المعروف أبو السلاطين ومجموعة صناع السعادة.
واختتم الحفل بمباراة ترفيهية على كأس شركة المياه الوطنية سلم بعدها الرئيس كأس البطولة للفريق الفائز وبعض الهدايا التذكارية لأبناء الدار.
وأبدى المهندس محمد الموكلي إعجابه بما شاهده من الإمكانات والخدمات التي توفرها الدار لرعاية أبناءنا الأيتام.