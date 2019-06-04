والد الطفل “غريق العارضة” يوضح تفاصيل غرق ابنه الذي عُثر على جـثته بعد 7 أيام من فقده

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الرئيسية حوادث والد الطفل “غريق العارضة” يوضح تفاصيل غرق ابنه الذي عُثر على جـثته...
روى والد الطفل الذي لقي حتفه غرقاً في محافظة العارضة، وتم العثور عليه بعد 7 أيام من فقده، تفاصيل غرق ابنه، البالغ من العمر 8 أعوام، لافتاً إلى أن السيل جرفه حينما ذهب مع أخيه لشراء جوال.
وقال حسين سحاري، وفقاً لـ “سبق”، إن ابنه “أحمد” حصل على جائزة من حلقة تحفيظ القرآن الكريم بأحد مساجد العارضة، وطلب منه أن يشتري جوالاً له كهدية، فذهب مع أخيه إلى السوق.
وأضاف سحاري أن ابنه الأكبر اتصل به وأخبره أن السيل جرفه مع أخيه “أحمد”، وأن بعض الأشخاص أنقذوه لكنه لا يعلم شيئاً عن أخيه، فقدم بلاغاً للدفاع المدني، لكن السيل كان أقوى وجرفه لموقع بعيد يصل لـ 10 كم عن الموقع الذي جرفه فيه السيل.
وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة تمكنت من انتشال جـثة الطفل أحمد أعوام، بعد 7 أيام من فقدانه في بطن الوادي.