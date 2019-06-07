إخلاء سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي بعد التحقيق معه في فرنسا بتهم فساد | صور

أخلت الشرطة الفرنسية أمس (الخميس)، سبيل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أحمد أحمد، عقب القبض عليه؛ للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، بشأن تورطه في قضايا فساد.
وجرى إخلاء سبيل رئيس الكاف وعاد إلى مقر إقامته بالعاصمة باريس، بعد انتهاء التحقيق معه في واقعة وجود شبھة فساد مالي في إلغاء عقد مبرم من جانب الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضیة “بوما”.
وكانت السلطات الفرنسیة قد ألقت القبض على رئیس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أحد فنادق العاصمة الفرنسیة باريس على هامش حضوره مؤتمر الاتحاد الدولي “فیفا”؛ للتحقيق معه بتھم تتعلق بالفساد.