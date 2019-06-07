“التعليم” تكشف أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل | فيديو

بواسطة
Editor 1
-

نصح وكيل ‫وزارة التعليم للتعليم العالي الدكتور حمد المحرج، خريجي المرحلة الثانوية باختيار التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف المحرج خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”: “يأتي في صدارة هذه التخصصات المطلوبة التمريض، والطب البشري، والهندسة الكهربائية والميكانيكية، وتقنية المعلومات، والإعلام الجديد”.

وتوقع دكتور حمد المحرج أن تشهد الفترة المقبلة عجزاً كبيراً في هذه التخصصات، وفي المقابل، أشار المحرج إلى وجود فائض في بعض التخصصات الأخرى، ومنها الدراسات الإسلامية واللغات والترجمة.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here