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فيديو | أكبر مروحية في العالم تنقل طائرة ركاب ضخمة
أذهلت المروحية الروسية ميل مي-26 كل من رآها، حيث وُصف تصنيعها بأنه ثورة في مجال صناعة المروحيات، خاصة بعد أن شاركت في عشرات العمليات العسكرية والمدنية.
وخضعت أكبر مروحية في العالم، لعمليات تحديث مؤخراً زادت من قدراتها اللوجستية والعسكرية، وحملت بالفعل طائرة ركاب تجارية كبيرة، كما أن لها قدرات لا تضاهَى في إطفاء حرائق الغابات، والكوارث الكبرى.
وفي القدرات العسكرية تمكنت المروحية المذهلة من حمل 82 رجلاً مسلحاً بكامل تسليحهم، أو مدرعتين من نوع “تيجر”، بل وفاقت قدرتها حتى تمكنت من حمل منظومة الصواريخ جراد المحمولة على عربة عسكرية.
وتتميز ميل مي-26 بقدرتها على اعتراض الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء، ويبلغ طولها 40 متراً، وارتفاعها 9 أمتار، ويمكنها أن تحمل حتى وزن 20 طناً بكل سهولة.