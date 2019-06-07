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الرئيسية حوادث مصرع 17 شخصاً في حـادث لحافلة سياحية داخل مدينة دبي
تعرّضت حافلة ركاب سياحية عمانية متجهة من مسقط إلى دبي، مساء أمس (الخميس)، لحـادث أدى إلى مصرع 17 شخصاً وإصابة 5 آخرين بإصابات بين متوسطة وخطيرة؛ إثر اصطدام الحافلة بلوحة إرشادية داخل مدينة دبي.
وأوضحت شرطة دبي أن الحافلة كانت تقل 31 راكباً من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أنها نقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى راشد.
وأصدرت شركة المواصلات العمانية التي تتبع لها الحافلة بياناً، أعلنت فيه تعليق رحلاتها المتجهة في خط “مسقط دبي” والعكس، حتى إشعار آخر.