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الرئيسية حوادث واقعة صادمة.. “فهد غادر” يعبر أسوار متنزه ويلتهم طفلاً وسط أهله
لقي طفل في الثالثة من عمره مصرعه بأنياب فهد داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في متنزه “كروغر” الوطني في جنوب أفريقيا.
وقال المتنزه في بيان له أمس الخميس: “إن الطفل كان يبلغ من العمر 30 شهراً، ووثق الأطباء في مستشفى شونغوي وفاة الطفل بعد أن نقله أفراد أسرته على وجه السرعة إلى المستشفى”.
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد قتل الطفل مساء الأربعاء بعد أن دخل إلى منطقة معيشة طاقم المتنزه، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه.
وصرح المتنزه أن فريقاً من حراس المتنزه سارعوا إلى مطاردة الفهد وقتله لتجنب تكرار هذا الأمر، مضيفاً أن الفهد ربما تعرض لهجوم من قبل، ذلك أنه كان معتاداً على التفاعل مع البشر.
وقال رئيس مؤسسة المتنزهات الطبيعية في جنوب أفريقيا، فونديسيل مكتيني، مقدماً تعازيه لأسرة الطفل، إن حدوث هجمات خطيرة تواجه أفراد الطاقم وعائلاتهم مسألة نادرة الحدوث، لكنه اعتبر أن “هذا الخطر نعيشه بشكل يومي فيما نساعد في حماية الأنواع لمصلحة الجميع”.