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صور | أمير جازان يعزي في وفاة الشيخ المدخلي

Editor 1 منذ 10 ساعات
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قدم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً، الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي والذي توفي إثر نوبة قلبية.

وأعرب أمير جازان خلال زيارته ذوي المدخلي في محافظة صامطة عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشاد الأمير محمد بن ناصر بما قدمه الفقيد في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية، إضافة إلى مساعيه في أعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم.

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Editor 1

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