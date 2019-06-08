أنحاء الوطن
صور | فعاليات ملتقى العيد الثاني بمركز واسط للنشاط الاجتماعي لعام ١٤٤٠هـ
أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
نظم مركز واسط للنشاط الاجتماعي وبإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة بدر “ملتقى العيد الثاني” لهذا العام ١٤٤٠هـ في مقر المركز بقرية واسط حيث تضمن العديد من الفعليات والبرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية وألعاب خفيفة وقصائد شعرية ومائدة شعبية ،وعيدية خاصة للأطفال، وذلك بحضور عدد كبير من الأهالي والشباب .
بدء الحفل بالقران الكريم، ومن ثم كلمة الاهالي ، وفقرة إنشادية والحركية والمسابقات.. ثم كلمة رئيس مركز واسط للنشاط الاجتماعي الأستاذ / فهد بن حمد اليحيوي كلمة بهذه المناسبة رحب بها بالحضور وهنأهم بعيد الفطر المبارك ؛ رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والشعب السعودي الكريم.
كما شكر الحاضرين وكذلك الداعمين ، كما أقيمت على هامش الملتقى مباراة استعراضية في كرة الطائرة وقد أشرف على الفقرات الأستاذ / عثمان فراج الصبحي عضو مجلس الإدارة ومشرف الأنشطة الثقافية.