فيديو وصور | هكذا احتفلت مطارات المملكة مع المسافرين بعيد الفطر المبارك

جانب من الأركان المخصصة للأطفال ضمن فعاليات العيد في #مطار_الملك_فهد_الدولي

حيث تستمر الفعاليات إلى يوم الغد.#عيد_الفطر pic.twitter.com/3INtKdkWcg

— شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) June 4, 2019