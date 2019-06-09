أنحاء الوطن

فيديو | دهس طفل أثناء عبوره إشارة مرورية في الرياض

Editor 1 منذ 39 دقيقة
0 97 أقل من دقيقة

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبته في إحدى المركبات، لحظة دهس طفل أثناء عبوره إشارة مرورية في أحد الطرق بمنطقة الرياض، الثلاثاء الماضي (أول أيام عيد الفطر المبارك).

ويظهر المقطع عبور طفلين الإشارة المرورية لالتقاط شيء من على رصيف منتصف الطريق، وأثناء عودتهما اشتعل الضوء الأخضر وبدأت المركبات في التحرك، لتأتي سيارة مسرعة من الجانب الأيمن وتدهس أحدهما.

وذكر أحد أقارب الطفل أن الطفل خضع لعملية في الرقبة لإيقاف نزيف داخلي، مشيرا إلى أنه ستُجرى له عملية أخرى لكسر في يده اليسرى.

الوسوم
اظهر المزيد

Editor 1

مقالات ذات صلة

بعدما لاحظت تعرض سياح سعوديين للسرقة.. السفارة في اليونان تحذر المواطنين القادمين لجزيرة “ميكونوس”

منذ 55 دقيقة

المملكة واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

منذ ساعتين

“العرفج”: لاحظت تزايد القلق من ارتفاع فاتورة الكهرباء.. فما فائدة تأسف الشركة؟

منذ 13 ساعة

“حساب المواطن” يوضح طريقة حذف مُخصص “حافز” من بيانات المستفيدين

منذ 14 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق