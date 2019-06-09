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فيديو | دهس طفل أثناء عبوره إشارة مرورية في الرياض
أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبته في إحدى المركبات، لحظة دهس طفل أثناء عبوره إشارة مرورية في أحد الطرق بمنطقة الرياض، الثلاثاء الماضي (أول أيام عيد الفطر المبارك).
ويظهر المقطع عبور طفلين الإشارة المرورية لالتقاط شيء من على رصيف منتصف الطريق، وأثناء عودتهما اشتعل الضوء الأخضر وبدأت المركبات في التحرك، لتأتي سيارة مسرعة من الجانب الأيمن وتدهس أحدهما.
وذكر أحد أقارب الطفل أن الطفل خضع لعملية في الرقبة لإيقاف نزيف داخلي، مشيرا إلى أنه ستُجرى له عملية أخرى لكسر في يده اليسرى.