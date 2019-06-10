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صور | جموع غفيرة تشيع مدير تعليم مكة عبدالله الثقفي إلى مقبرة الشرائع بمكة المكرمة

Editor 1 منذ 5 ساعات
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شُيّع فجر اليوم الإثنين مدير تعليم منطقة مكة المكرمة عبد الله الثقفي، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، بحضور ومشاركة جموع غفيرة، وذلك بعد الصلاة على جثمانه عقب صلاة الفجر بالحرم المكي.

وكان الثقفي الذي صدر قرار بتكليفه قبل أسبوعين بتولي منصب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أصيب بجلطة أدخل على أثرها المستشفى، ما أدى لوفاته.

وقام مغردون عبر “تويتر” برثاء الفقيد الثقفي، مستذكرين محاسنه وسجاياه وسمعته الحسنة، وما قدمه في المجال التربوي والتعليمي، حيث عمل في قطاع التعليم متنقلا بين مكة وجدة، كسب محبة واحترام زملائه وطلابه.

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Editor 1

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