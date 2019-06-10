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فيديو | بحريني يبني منزلاً لطالب ويتبرع لمدرسته بعد ظهوره وهو يذاكر دروسه على أضواء أعمدة الإنارة

Editor 1 منذ يومين
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تفاعل رجل الأعمال البحريني يعقوب مبارك مع مقطع فيديو ظهر فيه طفل من بيرو أطلِق عليه “بطل المذاكرة” يُدعى “فيكتور”، وهو يصر على مذاكرة دروسه على ضوء مصباح الشارع أمام منزله في أحد الأحياء الفقيرة.

وسافر “مبارك” إلى بيرو بنفسه، حيث تبرع بإعادة بناء بيت أسرة الطفل المتواضع، والذي كان يفتقد للكهرباء، ليكون منزلا حديثا، كما ذهب لمدرسته والتقى مديرها، وألقى كلمة أشاد فيها بالطالب ومثابرته، وتبرع أيضاً بـ 15 من أجهزة الحاسوب للمدرسة، لتعليم الطلاب.

ولم يكتفِ مبارك بذلك، بل اشترى كرسيا متحركا حديثا لصديق الطالب “فيكتور”، تقديرا له، كما أشعر فيكتور وزملاءه بقربه منهم، فلعب معهم الكرة، ونام على الأرض وأمسك كتابا ليذاكر فيه ومعه فيكتور، مشاركة منه في شغف الطفل بالمذاكرة، وليؤكد اللقب الذي أطلِق عليه “بطل المذاكرة”.

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Editor 1

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