أنحاء الوطن

محكمة ينبع تحتفل بعيد الفطر

Editor منذ 37 دقيقة
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أقامت المحكمة العامة بمحافظة ينبع اليوم، حفل استقبال ومعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور فضيلة رئيس المحكمة الشيخ/ إبراهيم بن عبدالله الزميع وفضيلة القضاة  ورؤساء الأقسام القضائية والإدارية والموظفين وذلك بمكتب فضيلته في المحكمة، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

ورفع ” الزميع ” أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة ، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المسلمين باليمن والبركات ، كما قدم تهنئته لمنسوبي الإدارة مبينًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الانتماء وتحقيق  التواصل والترابط والتواد بين منسوبي الإدارة، راجياً من الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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