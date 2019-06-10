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نفسية الطائف تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام
أقامت مديرية الشؤون الصحية بالطائف ممثلة بإدارة التواصل الداخلي بمستشفى الصحة النفسية صباح هذا اليوم حفل معايدة لمنسوبي المستشفى بحضور مدير المستشفى الاخصائي / فهد بن صالح الغامدي حيث تبادلوا منسوبي المستشفى التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وتخلّل حفل المعايدة كلمة مدير المستشفى هنّأ من خلالها منسوبي المستشفى بعيد الفطر المبارك سائلاً العليّ القدير أن يعيده على الجميع أعواماً عديدة بالخير واليمن والبركات.
هذا قدم شكره وتقديره للعاملين خلال مرابطة عيد الفطر لما قدموه من جهود وخدمات للنزلاء بالمستشفى.
الجدير بالذكر أن الهدف من وراء إقامة هذا الحفل هو بثّ روح الأخوّة والترابط والمحبة بين منسوبي المستشفى من إداريّين وفنيّين، وقد شارك منسوبي المستشفى هذه المناسبة بعض من نزلاء المستشفى.