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هيئة الاتصالات تقدم عدة نصائح للمسافرين عند استخدام خدمة التجوال الدولي
حثَّت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المسافرين، على إيقاف التحديث التلقائي للتطبيقات، أثناء تواجدهم خارج المملكة، وذلك لتفادي تحميل الجهاز بيانات جديدة ولاستهلاكها كمية كبيرة من البيانات.
ونصحت الهيئة، المسافرين، بإيقاف خاصية التجوال الدولي للبيانات في حال عدم الرغبة باستخدام الخدمة وذلك من خلال إعدادات الجهاز، والتواصل مع مقدم الخدمة قبل السفر والتعرف على الباقات المخصصة للتجوال الدولي واختيار الأنسب منها.
ووجهت الهيئة مجموعة من النصائح للمسافرين بخصوص استخدام التجوال الدولي، حيث دعتهم لضبط إعدادات الجوال وإعادة تعيين خاصية اختيار الشبكة إلى الوضع اليدوي لتجنب الانتقال التلقائي واختيار المشغل الدولي الأقل في التكلفة.
وطالبتهم بالاطلاع على أسعار استخدام الخدمة لدى كل مشغل دولي في الدولة التي ستتم زيارتها، وذلك عبر التواصل مع مقدم الخدمة الخاص بهم، أو من خلال زيارة المنصات الإلكترونية لمقدم الخدمة، مشددةً على أهمية دراسة خيار شراء شريحة محلية مسبقة الدفع لاستخدامها أثناء السفر إلى الخارج.
وأكدت الهيئة أن أجور المكالمات الصوتية والرسائل النصية أثناء التجوال الدولي تُستثنى من الخضوع للحد الائتماني، فيما تكون أجور استخدام الإنترنت أثناء التجوال من ضمنه.