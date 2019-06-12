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“السعودية وطن السعادة” مبادرة تطلقها ثقافة وفنون جدة
أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مبادرة عامة لجميع المصورين الفوتوغرافيين والمصورات الفوتوغرافيات للمشاركة في مبادرة التصوير الضوئي بعنوان “السعودية وطن السعادة” والتي تهدف إلى نشر ثقافة الفرح وترسيخ مفهوم قيم الولاء للوطن وقيادته.
وتعد أكبر مبادرة وطنية للتصوير الضوئي، وتهدف إلى نشر ثقافة الفرح وترسيخ مفهوم قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته وإظهار امكانيات المصورين الفوتوغرافيين في التعريف بالوطن ومنجزاته من خلال الصورة الفوتوغرافية.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح ، أن إطلاق مبادرة “السعودية وطن السعادة” جاء تزامناً مع موسم العيد في المملكة العربية السعودية ، وموسم جدة الفني والترفيهي ، وأنها انطلقت ليرصد المصورين الفوتوغرافيين الابتسامة على وجوه المواطنين في جميع أنحاء المملكة ، وسيتم تكريم أفضل الأعمال ، وأضاف سيتم تجهيز معرض كبير في مقر جمعية الثقافة والفنون بجدة تعرض فيه جميع الأعمال ، كما سيتم طباعة كتيب ينشر فيه الأعمال المشاركة ، وسيتم توزيعها على السفارات والملاحق الثقافية فالصورة أبلغ عن ألف كلمة وتأثيرها أعمق.
وأكد مشرف لجنة التصوير الضوئي الفنان عمر النهدي ، أن المبادرة متاحة لجميع المصورين من الجنسين في جميع أنحاء المملكة ، وسيتم قبول ومشاركة الأعمال عبر تطبيق تويتر ، ويشترط أن تكون الصورة ذات جودة عالية ، وأن تكون ملتقطة بكاميرا احترافية ، وتشمل المبادرة جميع مصادر السعادة في احتفالات العيد ومواسم الترفيه في المملكة ، وسيتم التواصل مع المشاركين لإرسال أعمالهم وطباعتها بواسطة الجمعية ، كما سيتم عمل جولات وورش عمل في مناطق مختلفة داخل مدينة جدة لرصد الصور المبهجة سواء بتصوير الاحتفالات أو الابتسامة على وجوه المواطنين خلال المهرجانات والمناسبات السعيدة.