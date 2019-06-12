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فيديو | تعرف على طرق إسعاف الشخص المصاب بـ”ضربة الشمس”‎

Editor 1 منذ ساعتين
0 20 أقل من دقيقة

قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي نصائح لكيفية تقديم المساعدة للشخص المصاب بالإجهاد الحراري، أو ما يعرف بـ”ضربة الشمس”.

وأوضحت الهيئة في مقطع فيديو توعوي أن التعرض للشمس بصورة مباشرة ولفترات طويلة يمكن أن يسبب مخاطر صحية للشخص مثل “ضربة الشمس” مبينة أن أول خطوة لإسعاف المصاب هي نقله لمكان ظليل، ومساعدته على التمدد على ظهره.

وأضافت أن في الخطوة التالية يجب خلع ملابس المصاب الثقيلة وحذائه، ورفع قدميه بحقيبة أو ما شابه ذلك، ومن ثم يعطى ماءً فاتراً ليشربه إذا كان واعياً، أما إذا كان فاقداً للوعي فيجب فقط تبريد جسمه بماء فاتر أو تعريضه لمصدر هواء، ومن ثم الاتصال مباشرة بالإسعاف.

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Editor 1

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