أنحاء الوطن

مدير مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

Editor 1 منذ دقيقة واحدة
0 0 أقل من دقيقة

أكد مدير مستشفى عسير، خالد بن عايض عسيري، خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها اليوم الأربعاء.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن حالات المصابين ضحية الهجوم الإرهابي الذين وصلوا إلى المستشفى تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن سقوط مقذوف معادٍ “حوثي” بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

الوسوم
اظهر المزيد

Editor 1

مقالات ذات صلة

“البيئة”: استكشفنا 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر لمكافحة الجراد.. ورصدنا إصابة 202 ألف هكتار

منذ 10 دقائق

مدير عام الخطوط السعودية يتفقد خدمات الناقل الوطني وسير العمليات التشغيلية في مطار نجران

منذ 17 دقيقة

فيديو | مقطع يرصد سير الحركة الجوية في مطار أبها عقب سقوط المقذوف الحوثي

منذ 36 دقيقة

السجن وغرامة 100 ألف ريال لصاحب منشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية بالأحساء

منذ 41 دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق