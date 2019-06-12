مدير مستشفى عسير: خروج جميع مصابي الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

فيديو | المشرف العام على مستشفى #عسير يؤكد لـ #الإخبارية خروج جميع حالات الاستهداف الإرهابي التي وصلت إلى المستشفى. pic.twitter.com/lJsUv40OOq

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2019