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صور | أمير الرياض يُؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله

منذ ساعة واحدة
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أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وأشقاء الفقيد (عبدالعزيز، وفيصل) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين.

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