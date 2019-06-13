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فيديو | مشهد مؤثر.. انهيار والدة الطبيب ضياء بركات عند مشاهدتها فيديو مقتله وزوجته وشقيقتها في أمريكا

منذ دقيقة واحدة
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في مشهد مؤثر، انهارت والدة ضياء بركات الذي قُتل وزوجته وشقيقتها عام 2015 بعد أن أطلق عليهم أمريكيٌّ النار، وفقدت الوعي في المحكمة، عندما شاهدت وباقي أفراد الأسرة مقطع فيديو للحظة إطلاق الجاني النار عليهم.

وحضرت الأسرة اليوم إلى المحكمة لسماع النطق بالحكم، وعُرض آخر الأدلة وهو مقطع الفيديو الذي يطلق فيه الجاني “كريج هيكس” النار على الضحايا الثلاث، حيث إن هذه هي المرة الأولى التي تشاهد فيها الأسرة فيديو الحادث المؤلم.

وقام أفراد الأسرة ومنهم والد ضياء، بمحاولة إفاقة الأم الثكلى، وإعطائها ماء، فيما قضت محكمة ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على الجاني، بعد أن أقر بالذنب في قتـل الثلاثة، بعد أن أبلغ المحققين سابقاً أن سبب القـتل نزاع حول مكان وقوف السيارات.

يُذكر أن الضحايا هم ضياء بركات، 23 عاماً، طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا وزوجته يسر أبو صالحة، 21 عاماً، وأختها رزان 19 عاماً، طالبة بالجامعة، في حـادث وصفه “أوباما” آنذاك بالقتل الوحشي والشنيع، وقدم التعازي لأسرتي الضحايا.

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