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“التجارة” تضبط مستودعاً تستغله عمالة مخالفة لتخزين مواد تحمل ادعاءات دينية بمكة
داهمت وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الجهات الأمنية مستودعاً في منطقة مكة المكرمة تستغله عمالة مخالفة بتخزين كميات من المواد الغذائية والطبية تحمل ادعاءات دينية تمهيداً لتصديرها وتوزيعها للمنطقة المركزية.
وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الخميس، أنه تم ضبط وإتلاف 60 ألف من المنتجات المخالفة، مبينةّ أنه تم تسليم العمالة للجهات الأمنية واستدعاء مالك الموقع لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.