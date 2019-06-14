الجبير: أي عقوبة ضد إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه “مسدود”

#شاشة_الخارجية | الوزير #عادل_الجبير في لقاء مع @CNN: نؤمن بأن أي عقوبة ضد #إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود pic.twitter.com/IewIgEWTnN

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2019