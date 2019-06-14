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الجبير: أي عقوبة ضد إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه “مسدود”
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الولايات المتحدة تريد أن تتخذ إجراءات رادعة في الخليج لمنع عدوانية إيران، مؤكداً أنه لا يعتقد أن أمريكا تخطط لعمليات عسكرية ضد إيران.
وقال الجبير في مقابلة له مع (CNN) إن الوضع في المنطقة خطير للغاية، وأوضحنا للإيرانيين أن لا أحد يريد الحرب ويجب عليهم ألا يميلوا إليها، والرسائل كانت واضحة بأننا سندافع عن مصالحنا ولن نسمح لإيران بممارسة العنف ضدنا.
وأضاف أن الحرب بها خسارة للجميع ونتجنبها مهما كلفنا الأمر، مؤكداً أن أي عقوبة ضد إيران، ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود.
#شاشة_الخارجية | الوزير #عادل_الجبير في لقاء مع @CNN: نؤمن بأن أي عقوبة ضد #إيران ستكون مفيدة في إقناعها أن الطريق الذي تتبناه هو طريق مسدود pic.twitter.com/IewIgEWTnN
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2019