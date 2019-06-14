أنحاء الوطن

الدوادمي.. العثور على جثـة مواطن مفقود بعد استخدام عدد من الطائرات الشراعية

منذ ساعة واحدة
0 41 أقل من دقيقة

تمكن فريق من المتطوعين يتبع لجمعية “غوث” للتوعية والإنقاذ، من العثور على جثـة مواطن مفقود بمنطقة صحراوية نائية بمحافظة الدوادمي، وذلك بعد تمشيط المنطقة التي تُوقع تواجده فيها باستخدام عدد من المركبات والطائرات الشراعية.

وكان الفريق تلقى بلاغاً بفقدان المواطن فايز العتيبي بالدوادمي، وأفاد البلاغ بأن المفقود ترجل عن سيارته واتجه نحو الصحراء، وعلى الفور شُكلت فرق للبحث من متطوعي الجمعية.

وأجرى الفريق مسحاً للمنطقة التي يُتوقع العثور على المفقود فيها باستخدام السيارات والطائرات الشراعية، ليعثر عليه متوفى في الصحراء، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لتسلم الجثة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 7,3 مليون معتمر.. وإصدار أكثر من 7,6 مليون تأشيرة عمرة

منذ 8 دقائق

وزير التعليم يفوض صلاحياته لنائبيه ومساعده ويوجه بالبدء في تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة

منذ 43 دقيقة

أمير عسير يستضيف عريسًا تصادف وجوده مع “حـادث أبها” الإرهـابي.. والأخير يروي القصة

منذ ساعتين

تتضمن خدمة ذاتية لشراء التذاكر.. إحدى محطات حافلات الرياض جاهزة للتشغيل | صور

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق